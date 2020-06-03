مصدر يوضح عبر الخليج 365 موقف جيرالدو من الرحيل عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف مصدر من داخل النادي الأهلي، أن يكون لاعب الفريق الأنجولي جيرالدو تلقى عرضًا من جانب فريقه السابق بريميرو دي أوجستو.

وأضاف المصدر -الذي رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء، أن يكون بريميرو دخل في مفاوضات لإعادة اللاعب من جديد، لافتًا إلى أن جيرالدو ليس لديه أي رغبة في العودة إلى أنجولا.

ونوّه المصدر، أن جيرالدو تلقى عرضًا من جانب أحد الأندية التونسية إلا أن الصفقة تعطلت بسبب ضعف المقابل المادي.

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تقارير صحفية أنجولية كشفت في وقت سابق، أن جيرالدو تلقى عرضًا من جانب ناديه السابق وهذا ما نفاه الأهلي.

وكان جيرالدو تلقى عرضًا من الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلا أن اللاعب رفض الرحيل لفريق "عاصمة الجنوب" بسبب المقابل المادي.

جيرالدو صاحب الـ28 عامًا لم يشارك مع الأهلي سوى في عشر مباريات بجميع المسابقات، حيث يُعاني الأنجولي بعض الشيء من قلة المشاركة منذ تعيين السويسري رينيه فايلر على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر.

وانتقل جيرالدو للأهلي في يناير 2019 قادمًا من بريميرو دي أوجوستو، ليشارك في عامه الأول مع الأهلي في 17 مباراة نجح من خلالها في تسجيل ثلاثة أهداف مقابل صناعته ست تمريرات حاسمة.