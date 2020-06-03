من بينها الفيديو.. 5 معطيات على جدول أعمال اجتماع أندية بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - تعقد أندية الدوري الإنجليزي "العشرين" اجتماعا يومي 4 و11 يونيو الجاري، لمناقشة بعض المعطيات المتعلقة باستئناف بطولة بريميرليج.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعطت الضوء الأخضر لأندية بريميرليج للعودة إلى التدريبات الجماعية الشهر الماضي، على أن تستأنف مباريات بريميرليج بداية من السابع عشر من يونيو الجاري.

ورصدت شبكة "سكاي" سبورتس 5 معطيات مدرجة على جدول أعمال الأندية سيتم مناقشتها خلال الاجتماع المقبل وهي "تسجيل لاعبين جدد، تقنية الفيديو، زيادة عدد البدائل، أزمة الهبوط واللعب في ملاعب محايدة".

وترغب أندية الدوري الإنجليزي في تسجيل لاعبين جدد على القوائم التي قدمتها في فبراير الماضي، حيث اضطرت الأندية حينها لحذف اللاعبين الذين يعانون من إصابات طويلة المدى.

ومع تعافي هؤلاء اللاعبين الآن، ترغب الأندية في إعادة إدراج أسمائهم في القوائم، ومن بين تلك الأندية أستون فيلا ونيوكاسل اللذين قاما باستبعاد توم هيتون وبول دوميت.

كما ترغب أندية بريميرليج في حسم مسألة الهبوط إلى دوري الرابطة الإنجليزية (تشامبيونشيب)، إذا تم تقليص الموسم.

وتفضل معظم الأندية التي تحتل النصف الأسفل من جدول بريميرليج إلغاء الهبوط إذا تم تقليص الموسم، في الوقت ذاته رفض اتحاد الكرة الإنجليزي السماح بذلك.

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مسألة أخرى شائكة ستناقشها أندية الدوري الإنجليزي في اجتماعها المقبل وهي اللعب في ملاعب محايدة، حيث تجري مفاوضات حالية على احتمالية خوض ما يقرب من 6 مباريات في أماكن محايدة.

وقالت "سكاي" إنه من المقرر أن يتم نقل مباراة (مانشستر سيتي وليفربول)، (مانشستر سيتي ونيوكاسل)، (مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد)، (نيوكاسل وليفربول)، (إيفرتون وليفربول) بجانب المباراة التي سيتسلم فيها ليفربول الكأس إلى ملاعب محايدة.

النقطة الرابعة في جدول أعمال الأندية هي زيادة عدد البدائل، وسبق ووافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) على زيادة عدد التبديلات إلى 5 بدلا من 3 خلال المباراة، إلا أن بعض الأندية تعتقد أن ذلك القرار غير عادل لأنه سيعطي ميزة لكبار الأندية التي تمتلك لاعبين كُثر.

في الوقت ذاته، اقترح تشيلسي السماح للأندية بتواجد 9 لاعبين على مقاعد البدلاء بدلا من 7 حتى نهاية الموسم.

النقطة الأخيرة في جدول أعمال احتماع الأندية هي مسألة استمرار العمل بتقنية الفيديو (VAR) في المباريات، حيث منح الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) الحرية للدوريات المحلية بمواصلة استخدام الفار من عدمه، إلا أن رابطة الدوري الإنجليزي ترغب في استمرار العمل بالتقنية حفاظا على نزاهة المسابقة.

جدير بالذكر أن اتخاذ أي من القرارت السابقة سيتم بناء على تصويت 14 ناديا أو أكثر من الأندية العشرين.