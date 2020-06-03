رسميًا.. إلغاء الدوري العراقي

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن إلغاء بطولة الدوري العراقي الموسم الجاري في الاجتماع الذي عقد عصر اليوم الأربعاء بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشر الاتحاد العراقي بيانه بشأن إلغاء بطولة الدوري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والذي جاء كالتالي ...

قررت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم إلغاء دوري الكرة الممتاز في نسخته للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ بشكل رسمي.

وجاء هذا القرار تماشيا مع قرارات خلية الازمة والوضع الراهن، وبالاتفاق مع الأندية الـ (١٥) المشاركة، ومن اجل الحفاظ على جاهزية

Advertisements

اللاعبين، لاسيما لاعبي المنتخب الوطني الذين ينتظرهم استحقاق على مستوى التصفيات المونديالية التي من المحتمل انطلاقها في شهر تشرين الأول المقبل.

ومن أجل إتاحة الفرصة لاستعداد الأندية للموسم المقبل، تقرر إقامة بطولة تنشيطية لأندية دوري الكرة الممتاز، على أن يكون الموعد الافتراضي لانطلاق البطولة في العاشر من شهر اب، وسيتم على وفق نتائج البطولة تحديد مقاعد ممثلي العراق في البطولات الخارجية.

وأن النسخة المقبلة من الدوري ستنطلق

في الموعد الافتراضي في العاشر من شهر أيلول وفقا للمستجدات التي سترافق الوضع الصحي للبلد من خلال قرارات خلية الأزمة.

وتم الاتفاق في الاجتماع على أن يتجدد اللقاء بلجنة من ممثلي الأندية يوم السبت المقبل في مقر اتحاد الكرة للتباحث بشأن الأمور الإدارية والمالية المتعلقة بعقود مدربي ولاعبي الأندية بحكم تبعات إلغاء المسابقة.

وبينت التطبيعية أن لجنة إعادة صياغة النظام الأساسي ستواصل اجتماعاتها مع ممثلي الهيئة العامة للتباحث حول النظام الأساسي لاتحاد الكرة، حيث ستجتمع الأسبوع المقبل مع ممثلي أندية دوري الكرة الممتاز، على أن يتم عقد اجتماعات تباعاً مع ممثلي (الاتحادات الفرعية واندية الدرجة الاولى وروابط الحكام واللاعبين الدوليين السابقين والمدربين).