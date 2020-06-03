أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن إلغاء بطولة الدوري العراقي الموسم الجاري في الاجتماع الذي عقد عصر اليوم الأربعاء بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونشر الاتحاد العراقي بيانه بشأن إلغاء بطولة الدوري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والذي جاء كالتالي ...
قررت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم إلغاء دوري الكرة الممتاز في نسخته للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ بشكل رسمي.
وجاء هذا القرار تماشيا مع قرارات خلية الازمة والوضع الراهن، وبالاتفاق مع الأندية الـ (١٥) المشاركة، ومن اجل الحفاظ على جاهزية
ومن أجل إتاحة الفرصة لاستعداد الأندية للموسم المقبل، تقرر إقامة بطولة تنشيطية لأندية دوري الكرة الممتاز، على أن يكون الموعد الافتراضي لانطلاق البطولة في العاشر من شهر اب، وسيتم على وفق نتائج البطولة تحديد مقاعد ممثلي العراق في البطولات الخارجية.
وأن النسخة المقبلة من الدوري ستنطلقفي الموعد الافتراضي في العاشر من شهر أيلول وفقا للمستجدات التي سترافق الوضع الصحي للبلد من خلال قرارات خلية الأزمة.
وتم الاتفاق في الاجتماع على أن يتجدد اللقاء بلجنة من ممثلي الأندية يوم السبت المقبل في مقر اتحاد الكرة للتباحث بشأن الأمور الإدارية والمالية المتعلقة بعقود مدربي ولاعبي الأندية بحكم تبعات إلغاء المسابقة.
وبينت التطبيعية أن لجنة إعادة صياغة النظام الأساسي ستواصل اجتماعاتها مع ممثلي الهيئة العامة للتباحث حول النظام الأساسي لاتحاد الكرة، حيث ستجتمع الأسبوع المقبل مع ممثلي أندية دوري الكرة الممتاز، على أن يتم عقد اجتماعات تباعاً مع ممثلي (الاتحادات الفرعية واندية الدرجة الاولى وروابط الحكام واللاعبين الدوليين السابقين والمدربين).
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. إلغاء الدوري العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.