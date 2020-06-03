تعرف على موقف الأهلي من قرار تركي آل الشيخ

رفض مسؤولو الأهلي التعليق على الرسائل التي وجهها تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية في الساعات الماضية بعد قرار سحب الرئاسة الشرفية ضده. سحب الرئاسة الشرفية ضده. وقال مصدر داخل مجلس الأهلي إن المجلس أعلن موقفه عبر بيان مطول للجماهير والرأي العام وسرد كافة النقاط الخاصة بالقرارات التي اتخذها. للجماهير والرأي العام وسرد كافة النقاط الخاصة بالقرارات التي اتخذها. وكان مجلس الأهلي قد سحب الرئاسة الشرفية من تركي آل الشيخ وألغى الامتيازات التي قدمها للاعب حسام عاشور قائد الفريق.

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