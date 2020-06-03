قرار مفاجئ من حسام عاشور بعد موقف الأهلي

يدرس حسام عاشور، لاعب وسط وقائد فريق الأهلي، فكرة التراجع عن الاعتزال بنهاية الموسم الجاري. وأعلن النادي الأهلي سحب الامتيازات كافة التي قدمها لصالح عاشور لإقناعه بالاعتزال بعدما رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني تجديد عقده. فايلر المدير الفني تجديد عقده. تمثلت الامتيازات في إقامة لقاء اعتزال لعاشور وتوفير فرصة عمل له بالقناة وفترة معايشة في أوروبا.

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