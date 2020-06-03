الأهلي يدعم أحمد فتحي بعد إصابة أسرته بفيروس كورونا

حرص النادي الأهلي على دعم أحمد فتحي، لاعب الفريق، بعد إصابة أسرته بفيروس كورونا المستجد. أعلنت زوجة أحمد فتحي إصابتها بفيروس كورونا بجانب ابنتي اللاعب الدولي. بجانب ابنتي اللاعب الدولي. أجرى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اتصالاً بفتحي واطمأن على صحة أسرته، وتأكد من عدم إصابة اللاعب نفسه بالفيروس. أسرته، وتأكد من عدم إصابة اللاعب نفسه بالفيروس. أعلن نادي بيراميدز تعاقده مع أحمد فتحي نجم الأهلي بداية من الموسم المقبل بعدما رفض اللاعب تجديد عقده مع الفريق الأحمر.

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