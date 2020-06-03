أحمد موسى وكاريلو يتصدران قائمة أشهر المحترفين في الدوري السعودي

تصدر الثنائي أحمد موسى لاعب النصر وأندريه كاريلو لاعب الهلال قامة أشهر اللاعبين المحترفين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين .

وأعلن موقع min90 عن قائمة تضم أبرز 5 محترفين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجاء النجم البرازيلي جوليانو دي باولا لاعب النصر في المركز الأول وانضم إلى صفوف العالمي في 2018 وتوج معه بلقب دوري

المحترفين .

وجاء في المركز الثاني النجم النيجيري أحمد موسى لاعب النصر والذي انضم للفريق قادمًا من صفوف ليستر سيتي الإنجليزي في 2018 في صفقة هي الأغلى بتاريخ الدوري السعودي وبلغت قيمتها حوالي 16.5 مليون يورو .

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وفي المركز الثالث النجم البيروفي أندريه كاريلو لاعب الهلال والذي انضم

إلى صفوف الفريق بداية من الموسم الجاري 2019 – 2020 مقابل 9.5 مليون يورو من بنفيكا البرتغالي .

وجاء سيباستيان جيوفينكو لاعب الهلال في المركز الرابع حيث يعد النجم الإيطالي صاحب الـ 33 عامًا أحد أفضل المحترفين في دوري المحترفين السعودي .

وأخيرًا تواجد الحارس البرازيلي المخضرم مارسيلو جروهي نجم الاتحاد في القائمة كأحد أفضل المحترفين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وانضم اللاعب إلى صفوف الاتحاد في 2019 قادمًا من صفوف جريميو البرازيلي .