سكاي سبورتس تنفي مفاوضات يوفنتوس لضم ديمبلي وتكشف عرض ليفربول

نفت شبكة سكاي سبورتس التقارير التي زعمت تقديم نادي يوفنتوس لعرض من أجل ضم عثمان ديمبلي جناح برشلونة ،خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وموافقة اللاعب الفرنسي على الرحيل .

وكانت قد انتشرت تقارير تشير لتحرك يوفنتوس من أجل ضم ديمبلي، لافتة إلى أن ماورتيسيو ساري يرحب باللاعب.

وأوضحت شبكة سكاي سبورتس بأنه لا توجد اي مفاوضات بين يوفنتوس و

برشلونة بخصوص ديمبلي، والذي اعلن بشكل واضح عن رغبته بالاستمرار مع برشلونة.

وكشفت الشبكة أن العرض الوحيد الذي قدم كان من نادي ليفربول وهو اعارة مع خيار الشراء لجناح برشلونة، لكن اللاعب يرغب بالاستمرار مع صفوف البلوجرانا.