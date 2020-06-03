صورة .. السولية يوجه رسالة لـ أحمدفتحي بعد إصابة أسرته بفيروس كورونا

حرص عمرو السولية لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على توجيه رسالة للنجم أحمد فتحي ظهير أيمن القلعة الحمراء بعد إصابة زوجته وبناته بفيروس بفيروس كورونا ونشرالسولية صورلأحمد فتحي برفقة زوجته وبناته عبر حسابةالشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " تويتر" قائلًا Advertisements :" اللهم أنت الشافى المعافى يارب، ألف سلامة عليهم ياحبيبى ربنا يشفيهم ويعافيهم يارب". :" اللهم أنت الشافى المعافى يارب، ألف سلامة عليهم ياحبيبى ربنا يشفيهم ويعافيهم يارب". وكانت أعلنت زجة أحمد فتحي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد إصابتها هى وبناتها بفيرو كورونا .

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