ميدو: الأهلي تعود على مبدأ "اصرف وماتتكلمش" وهذا سبب خلافه مع المستشار تركي

قال أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق رأيه بشأن خلاف مجلس إدارة النادي الأهلي مع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على تويتر إنه بالرغم من توقف كرة القدم في العالم وتوقف المشاكل، لا تزال الأزمات موجودة في مصر.

وأضاف:"المشاكل اللي حصلت بديهية الأهلي متعود إن أي حد يصرف وما

يتكلمش، وطبيعة تركي مش كدة الراجل شخصية قيادية وعايز الأهلي يبرز دوره في أي حاجة بيعملها للنادي وده حقه".وتابع: "أي حاجة عايمة ومش مبنية على الاتفاق من الأول في الأخر بتبوظ وبيبقا شكلها وحش وبتعمل مشاكل دي أساس المشكلة، الأهلي مشي بمبدأ تعالى بسب اصرف وهنعملك اللي انت عاوزه تعالى بس يا راجل الأهلي بيتك وبعد كدة هوب لا اوعى تتكلم احنا الأهلي معندنا الكلام ده". واختتم: "الأهلاوية المعتدلين عارفين إن الكلام اللي بقوله صح ووالله لو كان نفس الكلام على الزمالك كنت هقوله أخيرا وده أكيد لو محمود طاهر كان رئيس الأهلي مكانش أي حاجة من الكلام ده حصلت وده ميقللش من حبي للكابتن محمود الخطيب واعتزازي الكبير به كلاعب وكشخصية محترمة جدا".