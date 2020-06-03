رياضة | منبوذ برشلونة على أعتاب الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر منبوذ برشلونة على أعتاب الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم، اقتراب نادي يوفنتوس الإيطالي من ضم أحد لاعبي برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الجناح الفرنسي "عثمان ديمبلي" يقترب بشدة من الانتقال لنادي يوفنتوس.

وأضافت الصحيفة، أن ديمبلي قد يغادر برشلونة على سبيل الإعارة، مع وجود بند خيار الشراء.

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وعانى برشلونة من تكرار إصابات ديمبلي خلال الفترة الماضية، حيث غاب اللاعب عن أكثر من 70 مباراة مع برشلونة، منذ انضمامه في صيف عام 2017 قادماً من نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وشددت الصحيفة، أن يوفنتوس يتصدر سباق ضم ديمبلي حالياً، إلا أن أندية مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وليفربول لا تزال ترغب في التعاقد مع ديمبلي.

يذكر أن ديمبلي انضم لبرشلونة في صيف عام 2017 مقابل 105 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة للمتغيرات، في أعقاب رحيل البرازيلي "نيمار" نحو باريس سان جيرمان.