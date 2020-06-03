رياضة | تقارير إسبانية.. برشلونة حسم التعاقد مع لاوتارو مارتينيز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تقارير إسبانية.. برشلونة حسم التعاقد مع لاوتارو مارتينيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو وأن نادي برشلونة الإسباني أصبح قاب قوسين أو أدنى من ضم هدفه الأول في سوق الانتقالات الصيفية، وهو المهاجم الأرجنتيني الدولي "لاوتارو مارتينيز" نجم إنتر ميلان الإيطالي.

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية اليوم، أن برشلونة يقترب من ضم اللاعب بشكل رسمي، خلال الميركاتو الصيفي.

كما أكدت الصحيفة، أن صاحب الـ22 عاماً سيوقع على عقد لمدة 5 أعوام، مقابل الحصول على 12 مليون يورو عن الموسم الواحد.

وشددت الصحيفة، أن إنتر ميلان استسلك لفكرة رحيل مارتينيز خلال الصيف المقبل، وبدأ بالفعل في البحث عن بديل له.

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ويعد مارتينيز هدف برشلونة الرئيسي في سوق الانتقالات، لتعويض المهاجم الأوروجواياني "لويس سواريز" الذي دخل عامه الـ33.

وتعد رغبة اللاعب الأولى هي الذهاب لبرشلونة، لمزاملة مواطنه ليونيل ميسي في هجوم البلوجرانا خلال الفترة المقبلة.

وكان اللاعب محط اهتمام ناديي مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزبين، إلا أن المصادر المقربة من اللاعب تؤكد رغبته في اللعب لبرشلونة.

يذكر أن مارتينيز سجل هذا الموسم 16 هدفاً خلال 31 ظهور له بالقمصان الزرقاء والسوداء بجميع المسابقات.