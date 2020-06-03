رياضة | ليس باهر المحمدي.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ليس باهر المحمدي.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت العديد من الأنباء في الفترة الاخيرة إلى دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم نادي الإسماعيلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ونفت تقارير صحفية تونسية كل الأنباء المنتشرة حول تفاوض الزمالك مع بن يوسف لضمه في الصيف القادم.

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وأكدت التقارير أن فخر الدين بن يوسف ليس ضمن اهتمامات نادي الزمالك في الصيف القادم نهائيا.

كما أشارت التقارير إلى أن فخر الدين بن يوسف يملك ثلاثة عروض بالفعل للتعاقد معه في الصيف سواء من الدوري القطري أو الإماراتي أو دوري الدرجة الثانية الفرنسي ولا يملك أي عروض من الزمالك.

يذكر أن عقد فخر الدين بن يوسف مع نادي الإسماعيلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري والأقرب حتى الآن بالنسبة للاعب هو الرحيل عن الدروايش ولكنه لم يحسم مستقبله بشكل نهائي حتى الآن.