رياضة | ميدو: تركي آل الشيخ على حق.. وعاشور يجب أن ينتقل للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ميدو: تركي آل الشيخ على حق.. وعاشور يجب أن ينتقل للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الزمالك السابق على الأزمة القائمة بين الأهلي المصري وتركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني.

وقال ميدو عبر حسابه تويتر: "مع توقف كرة القدم في العالم كله توقفت المشاكل إلا لدينا الدنيا "مولعة على طول"!! وكله ضرب".

وأضاف: "المشاكل التي حدثت بديهية لأن الأهلي متعود على أن من يصرف لا يتحدث، وهذا عكس طبيعة تركي آل الشيخ".

وتابع: "آل الشيخ شخصية قيادية، ويريد أن يبرز الأهلي دوره في أي شيء يفعله للنادي وهذا حقه.. أي شيء عائم وغير مبني على الاتفاق من البداية، في النهاية سيفسد ويكون الشكل سيء ويحدث مشاكل".

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وشدد: "هذا أساس المشكلة، الأهلي عمل بمبدأ اصرف وسنفعل لك ما تريده، فالأهلي بيتك وبعد ذلك، يجب ألا تتكلم فنحن في الأهلي لا يحدث ذلك عندنا".

وواصل: "الأهلاوية المعتدلون يعلمون أن ما أقوله صحيح، وأقسم أن لو نفس الشيء في الزمالك كنت سأقوله".

واختتم: "بالتأكيد إذا كان رئيس الأهلي محمود طاهر ما كان ليحدث ذلك، وهذا لا يقلل من حبي لمحمود الخطيب واعتزازي الكبير به كلاعب وشخصية محترمة جداً".

في المقابل تفاعل ميدو مع مشكلة حسام عاشور مع الأهلي، وقال: "أكثر خاسر في تلك القصة هو حسام عاشور.. عاشور لم يكمل مشواره، ولم يفوز بالأهلي، ولم يحظ بمباراة اعتزال وإذا كنت مكان عاشور ولدي القدرة على استكمال اللعب لمدة سنة، لانتقلت إلى الزمالك.. طارق حامد يتم إيقافه كل فترة، وأفضل بديل له حسام عاشور".