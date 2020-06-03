رياضة | راموس ينتقد تعامل المسؤولين في إسبانيا مع جائحة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر راموس ينتقد تعامل المسؤولين في إسبانيا مع جائحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلامية في إسبانيا عن السبب وراء عدم حضور سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الاجتماع الذي عقد مع بعض المسؤولين من أجل استئناف مسابقة الليجا.

وتستأنف مباريات اللليجا يوم 11 يونيو الجاري بعدما توقفت لقرابة 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأفادة إذاعة كادينا سير الإسبانية بأن راموس لم يحضر الاجتماع مع الاجتماع مع رئيسة المجلس الأعلى الرياضي إيرين لوزانو ووزير الصحة سلفادور إيلا ومدير الطوارئ الصحية فرناندو سيمون بسبب التناقضات حول التعامل مع قضايا كرة القدم وجائحة فيروس كورونا.

وأضافت الإذاعة بأن قائد ريال مدريد غير راض عن تعامل المسؤولين في إسبانيا مع جائحة كورونا.