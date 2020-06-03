رياضة | اتحاد الكرة يعلن تعافي محمود سعد من فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يعلن تعافي محمود سعد من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعافي الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد من فيروس كورونا.

وكان المدير الفني للاتحاد قد أصيب بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، بعد إعلان الاتحاد إيجابية التحليل الذي أجراه.

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ونشر الاتحاد المصري عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي :"د. محمود سعد حمد الله على سلامتك".

وأضاف :"ربنا يتمم نعمته علينا ويزيح الغمة عن كل مصابي كورونا".

والجدير بالذكر أن النشاط الرياضي يتوقف في مصر في هذه الفترة بسبب انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.