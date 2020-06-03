رياضة | إلغاء الدوري العراقي بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إلغاء الدوري العراقي بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة الموقتة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد العراقي لكرة القدم إلغاء موسم 2019-2020، بعد تعثره أكثر من مرة، بداية بسبب الاحتجاجات المطلبية الواسعة، وبعدها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

اكتفت الهيئة بالقول في بيان مقتضب: "تقرر بالاتفاق مع الأندية إلغاء مسابقة الدوري للموسم 2019-2020".

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ولم تحدد الهيئة بعد الترتيب النهائي، وما إذا كان سيتم تتويج بطل، أو هبوط فرق للدرجة الثانية.

وتعثرت بطولة الدوري أكثر من مرة هذا الموسم، اذ علقت منافساتها بداية في أكتوبر الماضي بعد اندلاع احتجاجات مطلبية واسعة في بغداد ومدن عدة في جنوب البلاد.