رياضة | مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء بأن نادي مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع أحد لاعبي فريق برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق به.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن النادي الإنجليزي يستهدف التعاقد مع سيرجي روبيرتو لاعب برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل بناء على رغبة بيب جوارديولا مدرب الفريق.

وأضافت الصيفة بأن جوارديولا طلب من إدارة النادي الإنجليزي برغبته في ضم اللاعب الإسباني إلى صفوفه لحاجة الفريق إلى خدماته.

وتابعت الصيفة بأن تكسيكي بيجريستين، المدير الرياضي في مانشستر سيتي بالسؤال عن موقف اللاعب من أجل الدخول في مفاوضات مع برشلونة للتعاقد معه.