رياضة | وكيل رمضان صبحي يكشف مفاجأة بشأن مستقبله

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيل رمضان صبحي يكشف مفاجأة بشأن مستقبله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي نجم النادي الأهلي والمعار من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي مفاجأة بشأن مستقبل اللاعب في الفترة المقبلة.

وأكد نادر شوقي على موهبة رمضان صبحي التي لا يوجد خلاف عليها وأنه الافضل بالنسبة له بالطبع هو استكمال تجربة احترافه في الخارج.

وقال نادر شوقي في تصريحات إذاعية: " رمضان جاء إلى مصر حتى يعود لمستواه القديم باللعب في الأهلي، وفي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة تألق بشكل كبير جدا وتألق مع الأهلي أيضًا حتى تعرض للإصابة ومن الطبيعي أن يتابعه وكلاء اللاعبين والأندية".

وأضاف: " المرحلة الحالية تتعلق بالدوريات الأوروبية وموعد عودتها، ولا يوجد مقياس للأسعار، وليس من الحكمة أن يتحدث أحد بشأن أموال اللاعبين في الوقت الحالي".

وأختتم نادر شوقي: "بالطبع الأفضل للاعب مثل رمضان أن يشرفنا بالاحتراف في الخارج وبالتحديد لأنه قوي وموهوب".

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