رياضة | ديمبلي يقترب من الانضمام إلى يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ديمبلي يقترب من الانضمام إلى يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة منفتحًا للانضمام إلى نادي يوفنتوس الإيطالي في الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل رغبة النادي الإيطالي بالتعاقد معه.

تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء أشارت إلى أن اللاعب الفرنسي بدأ يغير قناعاته بالرحيل عن فريق برشلونة الإسباني والانتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وأشارت صحيفية "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن هناك رغبة من جانب نادي يوفنتوس في الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي على سبيل الإعارة.

وأضافت الصحيفة بأن بحث ديمبلي عن فرصة للعب والمشاركة يجعله منفتحا على العرض الذي يقدمه النادي الإيطالي.