رياضة | أحمد حجازي يرفض العودة من الاحتراف ويطمأن الأهلي وصدمة في بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد حجازي يرفض العودة من الاحتراف ويطمأن الأهلي وصدمة في بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد نجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، رفضه فكرة العودة من الاحتراف الخارجي، والانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، مطلع الموسم الجديد.

ورفض أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي، التفاوض مع بيراميدز سبورت، للانتقال إلى صفوفه، أو حتى العودة ضمن صفوف القلعة الحمراء، بالميركاتو الصيفي.

وأكد حجازي خلال اتصالات مع النادي الأهلي، بأنه يرغب في الاستمرار بالاحترام الخارجي، خاصةً في ظل تلقيه عدة عروض من أندية البريميرليج.

وحرص حجازي، على التأكيد لمسؤولي القلعة الحمراء، أن الأولية له ستكون التواجد في ملعب التتش، حال اتخاذه قرار بالعودة مستقبلًا.