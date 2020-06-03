رياضة | ليون يحدد سعر بيع نجمه لليفربول

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ليون يحدد سعر بيع نجمه لليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي ليفربول الإنجليزي لضم أحد نجوم نادي ليون الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "ميترو" البريطانية، نقلاً عن شبكة "RMC" الإسبانية، فإن اللاعب الفرنسي "حسام عوار" مطلوباً بقوة في نادي ليفربول.

وأكدت الصحيفة، أن صاحب الـ21 عاماً يحظى باعجاب العديد من الأندية الأوروبية، في مقدمتها مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت الصحيفة، أن نادي ليون حدد مبلغ 44.5 مليون جنيه إسترليني، للتخلي عن خدمات عوار.

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وكانت تقارير صحفية فرنسية، قد أشارت إلى أن نادي ليون أعطى الضوء الأخضر لعوار للرحيل عن الفريق إذا رغب في ذلك.

وتسبب ابتعاد ليون عن بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل لإعطاء عوار الحرية في تحديد مستقبله مع الفريق.

وقرر الإتحاد الفرنسي إنهاء الموسم الجاري من البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا، واعتماد باريس سان جيرمان كبطل للمسابقة، والتأهل للبطولات الأوروبية بنفس ترتيب الموسم.

ويحتل ليون المركز السابع في البطولة، وهو ما يعني عدم مشاركته في دوري الأبطال خلال الموسم المقبل.