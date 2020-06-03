رياضة | وليد سليمان يطالب الجماهير بالدعاء لأسرة أحمد فتحي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وليد سليمان يطالب الجماهير بالدعاء لأسرة أحمد فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على دعم زميله أحمد فتحي بعد إصابة عائلته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب وليد داعيا الله أن يمن بالشفاء على أسرة اللاعب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك..

"أذْهِبِ البَأسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا

دعواتكم بالشفاء العاجل وربنا يرفع عنا البلاء جميعا".

وأعلنت نورا إسماعيل، زوجة اللاعب أحمد فتحي إصابتها بفيروس كورونا هي وبناتها خلال الساعات القليلة الماضية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي.

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وكتبت زوجة نجم الأهلي، من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مطالبة المتابعين بالدعاء لها بعد إصابتها بفيروس كورونا هي وبناتها، حيث كتبت قائلة: "ادعولنا إحنا كورونا أنا وبناتي".

وكان أحمد فتحي أعلن رحيله عن النادي الأهلي بشكل رسمي، والتوقيع لصفوف بيراميدز سبورت، بداية من الموسم المقبل مكتفيًا بما قدمه للمارد الأحمر بالسنوات الماضية.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بالوقت الحالي، بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.