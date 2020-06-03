رياضة | الأهلي ينعي شقيق أمين صندوق النادي الأسبق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي ينعي شقيق أمين صندوق النادي الأسبق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وفاة شقيق الدكتور محمود باجنيد، أمين صندوق النادي الأهلي الأسبق. وأصدر النادي الأهلي نعيه عبر صفحات النادي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية المختلفة يشاطرون الدكتور محمود باجنيد، أمين صندق الأهلي الأسبق، في وفاة المغفور له بإذن الله شقيق سيادته. داعيين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

Advertisements