رياضة | مروان محسن يساند فتحي بدعاء ورسالة بعد إصابة أسرته بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مروان محسن يساند فتحي بدعاء ورسالة بعد إصابة أسرته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمنى مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني، الشفاء لأسرة النجم أحمد فتحي ظهير أيمن القلعة الحمراء، بعد إصابة زوجته وبناته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب محسن عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك" ، "ألف سلامة عليهم يا حبيبي، ربنا يعافيهم ويشفيهم ويطمنك عليهم إن شاء الله ".

وأعلنت نورا إسماعيل، زوجة اللاعب أحمد فتحي إصابتها بفيروس كورونا هي وبناتها خلال الساعات القليلة الماضية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي.

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وكتبت زوجة نجم الأهلي، من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مطالبة المتابعين بالدعاء لها بعد إصابتها بفيروس كورونا هي وبناتها، حيث كتبت قائلة: "ادعولنا إحنا كورونا أنا وبناتي".

وكان أحمد فتحي أعلن رحيله عن النادي الأهلي بشكل رسمي، والتوقيع لصفوف بيراميدز سبورت، بداية من الموسم المقبل مكتفيًا بما قدمه للمارد الأحمر بالسنوات الماضية.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بالوقت الحالي، بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.