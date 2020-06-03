بعد حادثة رياض محرز.. لاعب يؤمن نفسه بكلبين ثمنهما 37 ألف دولار

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اشترى اللاعب مويس كين، مهاجم فريق إيفرتون الإنجليزي، كلبين مقابل 37,6 ألف دولار لحمايته من السرقة التي تستهدف اللاعبين في المملكة المتحدة خلال الآونة الأخيرة.

صحيفة “ذا صن” البريطانية قالت إن اللاعب الإيطالي دفع أمواله لشراء كلبين من فصيلة Rottweilers لحمايته وحماية منزله من عمليات السطو التي استهدفت مؤخرا منازل عدد من الرياضيين المشهورين.

شركة الأمن Chaperone K9 نشرة صورة للكلبين، اللذين اشتراهما كين، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

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شركة الأمن سبق لها تقديم خدماتها لعدد من الأسماء البارزة من اللاعبين، أمثال مهاجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج، ونجما مانشستر يونايتد المهاجم ماركوس راشفورد ولاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، ومدافع إنجلترا السابق ريو فرديناند.

يأتي ذلك بعد 24 ساعة فقط من عملية السطو التي تعرض لها منزل نجم مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، الذي بات آخر ضحايا لصوص سرقوا منه 3 ساعات فاخرة وأغراض شخصية بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني.

كما تعرض لاعب خط وسط توتنهام، ديلي آلي، في الشهر الماضي لسطو على منزله بلندن، وتمت سرقة أغراض بقيمة مليوني جنيه إسترليني.