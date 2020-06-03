أنخيل دي ماريا يصاب باكتئاب حاد.. وزوجته: تحول إلى زومبي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان لحالة اكتئاب شديدة.

صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، ذكرت أن الطاقم الطبي في باريس سان جيرمان نقل مخاوفه إلى إدارة النادي بشأن الحالة النفسية للاعب الجناح، أنخل دي ماريا، البالغ من العمر 32 عاما.

الصحيفة أضافت أن اللاعب تعرض للإصابة باكتئاب حاد، نتيجة مكوثه لفترة طويلة داخل الحجر المنزلي المفروض على اللاعبين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وأشارت إلى أن اللاعب يعاني من الأرق والقلق الدائم، ومشاعر الخوف تسيطر عليه دوما، ويرجع ذلك إلى توقف النشاط الكروي وغياب المباريات.

وأثارت أعراضه النفسية قلق عائلته بشكل كبير لدرجة أن زوجته أخبرت المقربين منهم أنه كان يتصرف مثل “الزومبي”، وهو غير مستقر تماما، بحسب الصحيفة الفرنسية.

فريق “بي سي جي” سيستأنف التدريبات في مجمع “كامب دي لوج” التدريبي في غضون ثلاثة أسابيع، في 22 يونيو الحالي، تحضيرا للموسم القادم.

سان جيرمان أحرز لقب الدوري للموسم الثالث تواليا، بعدما قررت الرابطة في نهاية أبريل وضع حد للمنافسات بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد، وعند تعليق الدوري منتصف مارس الماضي، كان الفريق يتصدر الترتيب بفارق 12 نقطة عن مرسيليا، مع تبقي 10 مراحل.