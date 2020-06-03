لفتة إنسانية من فلويد مايويذر تجاه أسرة جورج فلويد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدم الملاكم الأمريكي الشهير، فلويد مايويذر، بعرض تحمل تكاليف جنازة جورج فلويد، وهو رجل أمريكي من أصل أفريقي يبلغ من العمر 46 عاما فجرت وفاته بينما كان رهن احتجاز الشرطة في منيابوليس احتجاجات في كافة أنحاء الولايات المتحدة.

ووفقا لوكالة أنباء “رويترز” فقد أكدت شركة مايويذر برودكشنز، المسئولة عن الترويج لبطل العالم السابق في خمسة أوزان، في حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” تقديمها للعرض.

وبحسب الوكالة قالت العديد من وسائل الإعلام إن أسرة فلويد وافقت.. ولم ترد مايويذر برودكشنز بعد على طلب للتعقيب.

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الواقعة كانت قد فجرت غضبا عارما في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، وتحدث عنها العديد من الرياضيين المحترفين ومن بينهم مايكل جوردان أسطورة كرة السلة الأمريكية.

ديريك تشوفين، وهو ضابط شرطة أبيض من منيابوليس، واجه تهمة القتل.

عائلة جورج فلويد، كانت قد أعلنت أن ابنها سيوارى الثرى الثلاثاء في هيوستن.. وقال محامي العائلة بنكرامب خلال مؤتمر صحفي إنه بانتظار حلول موعد الجنازة في هيوستن حيث تقيم عائلة الراحل، وستقام مراسم تأبين أخرى له في مناطق أخرى من البلاد.