بعد زوجته وبناته.. أحمد شوبير يرد على أنباء إصابة أحمد فتحي بفيروس كورونا

نفى الإعلامي أحمد شوبير إصابة أحمد فتحي لاعب الأهلي، والمنتقل إلى بيراميدز بدءاً من الموسم المقبل، بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إعلان إصابة زوجته وبناته.

وقال شوبير، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الحمد لله الكابتن أحمد فتحي سليم تمامًا".

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وأعلنت نورا إسماعيل، زوجة اللاعب أحمد فتحي، عبر صفحتها على "فيس بوك" عن إصابتها وبناتها بفيروس كورونا المستجد، حيث قالت: "ادعولنا إحنا كورونا أنا وبناتي".

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصر مقرب من فتحي قوله إن أسرة اللاعب أحمد فتحي بالكامل متواجدة في العين السخنة منذ بداية فترة الحظر بالقاهرة ومحافظات مصر.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب وأسرته فوجئوا بمرض إحدى بناته، وارتفاع درجات حرارتها مع نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، قبل أن تنتقل العدوى لإثنين من شقيقاتها وزوجة اللاعب نفسها.

وأكد المصدر أن فتحي لم يصاب بالفيروس حتى الآن، ويقوم حالياً بإجراء مسحة للتأكد من سلامته.