شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح ملف المعارين بعد العروض المحلية والخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى، خلال اجتماعها المقبل، العروض التى وصلت النادى مؤخراً لعدد كبير من المُعارين، وفى مقدمتهم، صلاح محسن وناصر ماهر "سموحة" والمغربى وليد آزارو "الاتفاق السعودي" وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار"الجونة" وغيرهم من اللاعبين الذين تبدو فرص عودتهم للقلعة الحمراء صعبة للغاية، لذا تتجه النية لتجديد إعارتهم أو بيعهم بشكل نهائي.

وتناقش لجنة التخطيط، التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو، ملف المُعارين وملفات أخرى بعد استشارة الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار، أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى وأحمد علاء (طلائع الجيش).

اللاعبون المُعارون من الأهلى لأندية أخرى طلبوا من إدارة القلعة الحمراء حسم مصيرهم، فى ظل تلقيهم عروضاً من أندية محلية وخارجية من أجل البت فيها، لاسيما فى ظل رغبة هذه الأندية إنهاء الصفقة لصالحها حال موافقة الأهلي.

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مسئولو الأهلى أبلغوا الثنائى "محمد شريف وأكرم توفيق" بالعودة للقلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى بناءً على طلب ورؤية السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الذى تابع اللاعبين وأبدى إعجابه بهما بشكل كبير.

وقدم أكرم توفيق مستوى جيداً مع الجونة خلال الفترة الماضية، ويرى فايلر أن أكرم توفيق يمكن توظيفه فى مركز الظهير الأيمن بالأهلى لتعويض أحمد فتحى الذى سيرحل بنهاية الموسم الجارى لرفضه تجديد عقده مع الأهلى، كما يمكنه اللعب أيضاً فى خط الوسط، أما محمد شريف فيرى المدير الفنى للأهلى أنه سيكون إضافة قوية للشق الهجومى فى القلعة الحمراء حينما يعود النشاط المتوقف حالياً بسبب وباء "كورونا".

وأبلغ رينيه فايلر وجهة نظره لأدارة الأهلي بشأن محمد شريف وأكرم توفيق فقام مسئولو القلعة الحمراء بدورهم بالتحدث مع ثنائى الجونة وإنبى والتأكيد لهما على العودة للأهلى بنهاية الموسم الجارى.