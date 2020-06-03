شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع بيراميدز يتلقى عروضا من الدورى الإماراتى والسعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى أحمد أيمن منصور، مدافع نادى بيراميدز، عروضا للانتقال إلى الدورى الإماراتى وكذلك السعودى، إلا أنه فضل عدم الإفصاح عن هوية تلك العروض انتظاراً لوصولها بشكل رسمى فى الفترة الجارية، من أجل مناقشتها مع إدارة بيراميدز. ويجيد منصور اللعب فى مركزى المساك والظهير الأيسر، وسبق ودخل الزمالك فى مفاوضات مع اللاعب خلال الفترة الماضية من خلال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادى الأبيض قبل التمهل فى الصفقة خلال المرحلة الأخيرة.

وانضم أحمد أيمن منصور مؤخراً إلى عمرو السولية ورامى ربيعة وحمدى فتحى، لاعبى الأهلى، فى التدريبات التى يخوضها الثلاثى فى أحد الملاعب الصغيرة، تحت إشراف أحد أخصائى التأهيل، وذلك من أجل الاحتفاظ بلياقته البدنية، نظرا لتوقف النشاط الكروى فى مصر منذ شهر مارس الماضى ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويحرص ثلاثى النادى الأهلى رامى ربيعة، وعمرو السولية، وحمدى فتحي، على نشر صور لهم خلال وصلة التدريبات على أحد الملاعب الصغيرة، استعداداً لاستئناف النشاط الرياضى خاصة أنه حتى الآن لم يتحدد مصير الموسم الكروى بعد توقفه لتجنب فيروس كورونا الذى اجتاح العديد من دول العالم وأجبر الملايين على البقاء فى منازلهم للوقاية من الفيروس.

ويخضع حمدى فتحى لاعب وسط الأهلى مع الثلاثى منصور والسولية وربيعة إلى برنامج تدريبى بعد تماثله للشفاء من إصابته فى الركبة، وكان الأهلى قد أعد ملفا شاملا لاتحاد الكرة عن تفاصيل العملية الجراحية التى أجراها حمدى فتحى لاعب الفريق قبل عدة أشهر فى غضروف الركبة بألمانيا، من أجل تحصيل تكاليف العملية الجراحة وتذاكر السفر إلى ألمانيا أكثر من مرة للجراحة والتأهيل، باعتبار أن اللاعب تعرض للإصابة مع المنتخب الوطنى الأول فى نوفمبر الماضى حيث يتحمّل اتحاد الكرة تكاليف الجراحة، حسب لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لذا أرسل مسئولو النادى تقارير وفواتير العلاج الخاصة باللاعب، لاسيما أن برنامج التأهيل لم ينته بعد، وإن كان حمدى فتحى قد اقترب من العودة للتدريبات الجماعية وسيكون قادراً على ذلك خلال أسابيع قليلة ومع عودة التدريبات المُجمّدة حالياً بسبب وباء "كورونا".