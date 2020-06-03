شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: "دائرة كورونا بتضيق علينا.. وسلامات لعائلة أحمد فتحى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، الشفاء العاجل لأسرة أحمد فتحى الذى ثبت إصابتها بوباء كورونا، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه الإذاعى وان تو عبر إذاعة أون سبورت، "دائرة كورونا تضيق علينا كل يوم، الفيس كل يوم نشاهد فيه إصابة أصدقائنا وذويهم، ياجماعة خلو بالكو من التباعد الاجتماعى عشان ربنا يزيح الغمة دون خسائر أكثر من ذلك، وبحب أطمنكم أحمد فتحى وتحاليله سلبية، وبتمنى الشفاء لزوجته وبناته، وبإذن الله يكونوا معافين تماماً فى الفترة المقبلة".

وصدمت نورا إسماعيل، زوجة أحمد فتحى، الملايين عندما أعلنت إصابتها هى وعائلتها بفيروس كورونا، وكتبت على صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماع "ادعولنا إحنا كورونا أنا وبناتى".

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وفى الوقت الذى انتابت حالة من القلق الكثيرين على حالة زوجة أحمد فتحى وبناته، أكد الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن المسحة التى أجراها أحمد فتحى جاءت سلبية لتعلن خلو اللاعب من فيروس كوورونا الذى أصيبت به زوجته وبناته، وقال شوبير "تأكدت من الطبيب المعالج لأسرة أحمد فتحى أن اللاعب أجرى مسحة كورونا وجاءت نتيجها سلبية، فيما كانت إيجايبة لزوجته وبناته، وبالتالى سوف يخضعون لفترة عزل صحى لمدة 14 يوماً"، مضيفا "حالة زوجة أحمد فتحى وبناته مستقرة حتى الآن، وسيتم وضعهم تحت الملاحظة لحين زوال الغمة وتعافيهم بشكل تام".

وانهالت رسائل الدعم من نجوم الكرة المصرية لزوجة وأبناء أحمد فتحى فى هذا الوباء فقد عبر عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، عن دعمه للنجم أحمد فتحى وشارك صورة لأحمد فتحى مع بناته على حسابه بموقع "تويتر"، وتمنى لهم الشفاء قائلا: "اسأل الله العظيم أن يمن بالشفاء على زوجة الكابتن أحمد فتحى وبناته بعد تأكد إصابتهم بكورونا وربنا يحفظ الجميع، أسألكم الدعاء".

كما حرص مؤمن زكريا، صانع ألعاب النادى الأهلي، على مؤازرة أحمد فتحي، ونشر مؤمن زكريا صورة للجوكر مع بناته عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر وعلق قائلا، "ألف سلامة على المدام والبنات إن شاء لله خير بإذن الله".