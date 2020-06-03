شكرا لقرائتكم خبر عن السولية وعبد الفضيل وأحمد عبدالملك يدعمون الجوكر فى أزمة أسرته مع كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر شريف عبد الفضيل، مدافع الفريق الكروى الأول بالنادي الأهلى السابق، عن دعمه للنجم أحمد فتحي لاعب الأهلى المنتقل فى الموسم الجديد لنادى بيراميدز، بعد تأكد إصابة زوجته وبناته بفيروس كورونا المستجد، وغرد عبد الفضيل على حسابه بموقع "تويتر"، وتمنى لهم الشفاء قائلا، " دعواتكم بالشفاء وتمام العافية لزوجه احمد فتحي وأولاده صديقي وأخويا اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما".

كما شارك النجم عمرو السولية صورة لأحمد فتحي مع زوجته وبناته على حسابه بموقع تويتر، وتمنى لهم الشفاء قائلا، "اللهم أنت الشافى المعافى يا رب ألف سلامة عليهم يا حبيبى ربنا يشفيهم ويعافيهم يارب". وتضامن أحمد عيد عبد الملك مع أحمد فتحي برسالة عبر حسابه بتويتر، "إصابة زوجة احمد فتحي وبناته بفيروس كورونا استرها يا رب وربنا يشفيهم ويعافيهم".

وكانت قد أعلنت نورا إسماعيل زوجة أحمد فتحي نجم الأهلى المنتقل فى الموسم الجدلد لنادى بيراميدز، إصابتها هي وعائلتها بفيروس كورونا، حيث كتبت على صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماع: "أدعولنا أحنا كورونا أنا وبناتي".

وعلى جانب آخر، عرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات.

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وأيضا تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين، تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.

وكانت إدارة النادي الأهلي تلقت إفادة من اتحاد الكرة بخصوص موقف أحمد فتحي حال إلغاء الموسم الجاري، في ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، حيث وقع أحمد فتحي لبيراميدز لمدة 3 سنوات بشكل رسمي.