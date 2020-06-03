شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الزمالك يتوج بكأس مصر بعد فوز مثير على الأوليمبى 3/2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 3 يونيو 1960، توج نادى الزمالك بطلا لكأس مصر بعد الفوز على نظيره الأوليمبى السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حضر المباراة اللواء رشاد حسن محمد أحد ضباط ثورة يوليو 1952، مندوباً عن الرئيس محمد نجيب وسلم كأس مصر للاعب الزمالك شريف الفار، ولأول مرة فى الملاعب الرياضة تعزف الموسيقى السلام الوطنى الجديد .

سجل مهاجم الزمالك على محسن هدفين وسجل الهدف الثالث خليل، بينما سجل أهداف نادى الأوليمبى الإسكندرى أمين رشدى واليمنى، وكان نجوم المباراة نبيل نصير وأحمد مصطفى ورفاعى سرور اليمني.

بدأ الزمالك إصاباته فى الدقيقة الـ 44 دقيقة من عمر الشوط الأول بإصابة على محسن لاعب الهجوم الأيسر ولاعب الوسط خليل فى آخر دقائق من عمر المباراة، بينما فريد الأوليمبى الإسكندرى أصيب الساعد الأيسر لنادى الأوليمبى اليمنى وأمين رشدى.

وعلى المستوى المحلى، فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 12 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة.

Advertisements

وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

فاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى عُقدت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الإتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

على مستوى العالم العربى، فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين.

وعلى المستوى الأفريقى تمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمره الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالاً فاز الزمالك طوال تاريخه بـ76 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزًا بالبطولات فى الوطن العربى.