شكرا لقرائتكم خبر عن جريليش لاعب أستون فيلا يحاول تعويض مخالفة لوائح العزل العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جاك جريليش قائد أستون فيلا، المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه يفعل الكثير من الأعمال الخيرية لتعويض الخطأ المتعلق بتجاهل لوائح العزل العام خلال جائحة كوفيد-19.

وذكرت تقارير بريطانية أن الشرطة فتحت تحقيقا بعد التقاط صورة للاعب الوسط أثناء مغادرة مبنى، بعد زيارة صديق، في برمنجهام بعد حادث سير في مارس.

واعتذر اللاعب البالغ عمره 24 عاما عبر فيديو على تويتر قبل أن يعلن النادي الإنجليزي أنه سيعاقبه.

ونقلت صحيفة تايمز عن جريليش قوله ”عرفت فورا أنه يجب أن أتقدم بالاعتذار. لا أريد الاختفاء خلف بيان النادي. أنا كبير بما يكفي وناضج بما يكفي لمعرفة أني ارتكبت خطأ“.

وأضاف: «منذ ذلك الحين حاولت التحلي بالتواضع والعمل الجاد والقيام بأكبر قدر ممكن من الأعمال الخيرية».

وتابع: «تبرعت بالمال لخدمة الصحة الوطنية البريطانية عن طريق عرض قميصي الذي واجه بت برمنجهام سيتي للبيع في مزاد».

وذكرت تقارير أنه تم بيع القميص مقابل 55 ألف جنيه إسترليني (حوالي 63 ألف دولار) كما تبرع اللاعب بمبلغ 150 ألف جنيه إسترليني لمستشفى محلي.

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