إيكاردي يقدم خدمة مهمة لريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن باريس سان جيرمان الفرنسي سحب اهتمامه بضم نجم بروسيا دورتموند، إيرلينغ هالاند، بعدما تعاقد نهائياً مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي. أوضحت الصحيفة الإسبانية أن مركز المهاجم في فريق العاصمة الفرنسية أصبح مؤمناً بوصول إيكاردي، وبالتالي لم تعد هناك حاجة لإحضار هالاند. وستسُر هذه الأنباء ريال مدريد الإسباني، المهتم بشدة بضم هالاند، كونه تخلص من منافس شرس في السباق على هداف بوروسيا دورتموند. ولن يكون "الميرنغي" وحيداً في السباق نحو صاحب 19 عاماً رغم ذلك، حيث أن أن يوفنتوس الإيطالي يخطط لضمه أيضاً، ليكون خليفة البرتغالي كريستيانو رونالدو في أليانز ستاديوم.

