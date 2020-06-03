شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يعلن "سلبية" عينة أحمد فتحى من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، أن عينة أحمد فتحى "سلبية" من فيروس كورونا، مؤكدا تضامن ودعم الجميع بالنادي مع اللاعب وعائلته.

وكانت زوجة أحمد فتحي أعلنت عبر مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الأربعاء، إصابتها هي وبناتها بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وأكد مدير الكرة في تصريحات صحفية: أن الجميع في الأهلي متضامن مع أحمد وعائلته ونتمنى الشفاء العاجل لزوجته وأسرته، وهناك حرص وتواصل دائم مع فتحي لدعمه والوقوف بجانبه حيث يتم الاطمئنان عليه وأسرته".

أوضح عبد الحفيظ أن هناك تحسنا ملحوظا في حالة زوجته وابنتيه، داعيا الله أن يشمل أسرته بالشفاء والرعاية وكل أهل مصر.