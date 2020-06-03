شكرا لقرائتكم حمدى فتحى يدعم أسرة الجوكر فى محنة كورونا : " ربنا يحميكم يارب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص حمدى فتحى لاعب النادى الأهلى ، على دعم أسرة زميله أحمد فتحى بعد تأكد إصابة زوجته وبناته بفيروس كورونا المستجد، ونشر صورة لأسرة فتحى عبر صفحته الشخصية على إنستجرام معلقا " ربنا يشفيهم يارب يا حبيبى و ربنا يحميكم يارب " .



حمدى فتحى

حالة من الحزن تسيطر على أسرة الرياضة المصرية بعد خبر إصابة عائلة فتحى بكورونا ، حيث انهالت رسائل الدعم من نجوم الكرة المصرية لزوجة وأبناء أحمد فتحي فى هذا الوباء فقد عبر عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، عن دعمه للنجم أحمد فتحى وشارك صورة لأحمد فتحى مع بناته على حسابه بموقع "تويتر"، وتمنى لهم الشفاء قائلا: "اسأل الله العظيم أن يمن بالشفاء على زوجة الكابتن أحمد فتحى وبناته بعد تأكد إصابتهم بكورونا وربنا يحفظ الجميع، أسألكم الدعاء".

وأكد الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن المسحة التى أجراها أحمد فتحى نجم الأهلى ومنتخب مصر جاءت سلبية لتعلن خلو اللاعب من فيروس كوورونا الذى أصيبت به زوجته وبناته، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبوروت، "تأكدت من الطبيب المعالج لأسرة أحمد فتحى أن اللاعب أجرى مسحة كورونا وجاءت نتيجها سلبية، فيما كانت إيجايبة لزوجته وبناته، وبالتالى سوف يخضعون لفترة عزل صحى لمدة 14 يوماً".

Advertisements

وأضاف شوبير "حالة زوجة أحمد فتحى وبناته مستقرة حتى الآن، وسيتم وضعهم تحت الملاحظة لحين زوال الغمة وتعافيهم بشكل تام".

كما طمأن الإعلامي أحمد شوبير متابعيه على حالة نجم فريق النادي الأهلي أحمد فتحي عبر حسابه علي موقع إنستجرام، وكتب شوبير تعليقا على عدة صور نشرها لفتحي مع عائلته، "ألف سلامة على زوجة الكابتن أحمد فتحي وبناته ربنا يشفيهم على خير باْذن الله، الحمد الله الكابتن أحمد فتحي سليم تماما.