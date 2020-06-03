شكرا لقرائتكم محمد فاروق للأهلي: اقرصوا حسام عاشور بس مندبحوش رصيده يسمح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ناشد محمد فاروق إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بأن تراجع قرارها تجاه حسام عاشور قائد الفريق السابق، والذي انتهت علاقته بالفريق الأحمر عقب قرار مجلس إدارة القلعة الحمراء الذى صدر أمس وأعلن فيه الأهلى التراجع عن موقفه السابق بتنظيم مباراة اعتزال لحسام عاشور بسبب خروج اللاعب عن النص ومخالفة لوائح النادى بالظهور فى وسائل الإعلام دون الحصول على موافقة مدير الكرة، لذا قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة تغريم اللاعب ورفع ما جاء من تصريحات على لسان اللاعب بشأن النادى إلى لجنة التخطيط للكرة لاتخاذ ما تراه.

وكتب محمد فاروق عبر حسابه الشخصي على تويتر: اناشد اداره النادي #الاهلي اللي دايما عودنا انه بيحتضن ابناءه خصوصا الذي لم يخطئ سابقا... عايزين نقرص #حسامعاشور بس مندبحوش... حسام لاعب خلوق و لم تصدر منه مشكله علي مدار تاريخه في النادي و دي اول غلطه... هي كبيره طبعا بس رصيده يسمح.

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محمد فاروق

وتوترت علاقة حسام عاشور بالأهلى خلال الأيام الماضية بعدما خرج اللاعب فى فيديو عبر صفحته على "إنستجرام" واتهم النادى بتعطيل مهرجان اعتزاله الأمر الذى أثار غضب الجميع فى الأهلى لاسيما أن مسئولى القلعة الحمراء أكدوا أنهم كانوا بصدد التجهيز لمهرجان اعتزال اللاعب لكن ظروف مرض حفيد محمود الخطيب رئيس الأهلى جعلت الإدارة الحمراء تؤجل إعلان خطة مهرجان اعتزال اللاعب عدة ساعات فقط لكن الأخير خرج ليُهاجم مجلس الأهلى ويوجه له سهام النقد ويتهمه بتعطيل مهرجان اعتزاله.

مجلس الأهلى خرج من قليل بقرارات قوية منها اعتماد ما جاء فى مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور، الذى أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر إليه عن الفترات التى قضاها مع زملائه فى خدمة النادي، والتمنيات له بكل التوفيق فى خطوته المقبلة.