شكرا لقرائتكم أسوان: 95% من الأندية المصرية لا تستطيع تحمل نفقات عودة الدورى مع كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن أندية الدوري العام لا يمكنها تحمل نفقات عودة بطولة الدوري العام بعد منتصف يونيو الجاري، عقب فترة التوقف الطويلة التي بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال أمين في تصريحات خاصة: 95% من الأندية المصرية لا تستطيع تحمل نفقات عودة الدوري مع كورونا، لسنا مثل الأهلي والزمالك ونعاني من نقص الموارد المالية.

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ويتواصل الجهاز الفنى لأسوان بقيادة مجدى عبد العاطى مع اللاعبين بالاستمرار للاطمئنان عليهم، والتأكد من تنفيذ البرنامج التدريبى الذى وضعه الجهاز الفنى بساعة جرى يومياً بالإضافة إلى ساعة أخرى تدريب فى صالة الجيم للحفاظ على المستوى البدني.

ويسعى أسوان بعد انتهاء التوقف لمواصلة انتصاراته التى اختتم بها الدورى بعد الفوز على الإسماعيلى والاتحاد وحرس الحدود فى آخر ثلاث مباريات بالدورى، ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاثة انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندرى، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.

ويقدم أسوان أداءً مميزًا فى الفترة الأخيرة بفضل الاستقرار الفنى للفريق وتدعيمات يناير، ويطمح مجدى عبد العاطى لمواصلة الأداء الجيد مع انطلاقة الدور الثانى وضمان البقاء فى دورى الأضواء والشهرة فى الموسم الأول بعد الصعود من دورى المظاليم.