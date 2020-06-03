شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يقدم برنامج "زملكاوى" يوم الجمعة وإسماعيل يوسف وعفيفى ينضمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن انضمام الإعلامى أحمد عفيفى وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة بشكل رسمى إلى قناة الزمالك. وأوضح رئيس الزمالك فى تصريحات عبر قناة الزمالك: "عفيفى سيقدم يومين لبرنامج زملكاوى ويوم لأحمد جمال و3 أيام لخالد الغندور وأنا سأقدم حلقة الجمعة"، وتابع "طارق يحيى سيعود إلى عمله كمحلل بشكل طبيعى". Advertisements وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قد أكد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " أن الزج باسم الزمالك الزمالك فى بيان الأهلى يعتبر تحرش رياضي، وكتب مرتضى منصور على صفحته الرسمية :بعد قيام مجلس إدارة الأهلى بالزج باسم نادى الزمالك العريق فى بيانه، فى جمل غير مفيدة، وتشكل تحرش رياضى غير مقبول فإن الرد على هذه التفاهات سيكون من خلال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عبر برنامج زملكاوى على شاشة قناة النادى الرسمية مساء اليوم لكشف كل الحقائق.. وإن عدتم عدنا.

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