شكرا لقرائتكم الاهلي يطمئن على أحمد فتحى بعد إصابة زوجته وبناته بـ"كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى مسئولو الاهلي إتصالات مكثفة مع أحمد فتحي لاعب الفريق بعدما أُصيت زوجته وإبنتيه بفيروس "كورونا" فقد قام أكثر من مسئول في النادي بالإطمئنان على احمد فتحي وعلى أسرته وتحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي مع فتحي بشكل متواصل خلال الساعات الماضية للإطمئنان عليه وتأكد عبد الحفيظ من سلبية "عينة" أحمد فتحي بعدما خضع للمسح خلال الساعات الماضية ليتأكد عدم إصابة نجم الفريق بالفيروس وتمنى مسئولو القلعة الحمراء لأسرة اللاعب الشفاء العاجل.

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نجوم الكرة المصرية والسويشيال ميديا تعاطفوا مع أحمد فتحى فبمجرد إعلان زوجة أحمد فتحى إصابتها وبناتها بهذا الفيروس اللعين انهالت التعليقات ورسائل الدعم على أحمد فتحى، وأكد الجميع فى دعمهم ومساندتهم لزوجة وأطفال جوكر الكرة المصرية وتمنوا لهم الشفاء العاجل من هذا الوباء الذى حل على العالم كله ..البداية حينما صدمت نورا إسماعيل، زوجة أحمد فتحى، الملايين عندما أعلنت إصابتها هى وعائلتها بفيروس كورونا، وكتبت على صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماع، "ادعولنا إحنا كورونا أنا وبناتي".

فى الوقت الذى انتابت فيه الكثيرون حالة من القلق على حالة زوجة أحمد فتحي وبناته أكد الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن المسحة التى أجراها أحمد فتحى جاءت سلبية لتعلن خلو اللاعب من فيروس كوورونا الذى أصيبت به زوجته وبناته، وقال شوبير، "تأكدت من الطبيب المعالج لأسرة أحمد فتحى أن اللاعب أجرى مسحة كورونا وجاءت نتيجها سلبية، فيما كانت إيجايبة لزوجته وبناته، وبالتالى سوف يخضعون لفترة عزل صحى لمدة 14 يوماً ." وأضاف شوبير، "حالة زوجة أحمد فتحى وبناته مستقرة حتى الآن، وسيتم وضعهم تحت الملاحظة لحين زوال الغمة وتعافيهم بشكل تام".