شكرا لقرائتكم الصقر ومروان محسن ومحمود متولى يؤازرون الجوكر فى محنة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ىحرص أحمد حسن نجم الفراعنة السابق، ومروان محسن مهاجم الأهلي، وشريف عبد الفضيل لاعب الأهلي السابق، وباسم علي ظهير أيمن الجونة، ومحمود متولي مدافع الأهلي، على مؤازرة أحمد فتحي لاعب القلعة الحمراء ومنتخب مصر في محنة إصابة زوجته وبناته بفيروس كورونا المستجد، وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر "قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا كل الأمنيات بالشفاء العاجل لأسرة الاخ والصديق الحبيب كابتن أحمد فتحي".

فيما كتب مروان محسن" ألف سلامة عليهم يا حبيبي ربنا يشفيهم ويعافيهم ويطمنك عليهم ان شاء الله"، وقال باسم علي "مليون سلامة عليهم يا حبيبي وربنا يطمنك عليهم وما تشوفش فيهم حاجة وحسة".

أما شريف عبد الفضيل فنشر صورة للجوكر مع بناته وعلق "يا رب أنت الشافي اذهب البأس واشف انت الشافي".

بينما كتب محمود متولي" اللهم اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء إلا شفائك شفاء لا يغادر سقماً ربنا يشفيهم ويشفي كل مرضى المسلمين".



محمود متولى



أحمد حسن



باسم على



شريف عبد الفضيل

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مروان محسن

في سياق متصل، أكد الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن المسحة التى أجراها أحمد فتحى نجم الأهلى ومنتخب مصر جاءت سلبية لتعلن خلو اللاعب من فيروس كوورونا الذى أصيبت به زوجته وبناته، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبوروت، "تأكدت من الطبيب المعالج لأسرة أحمد فتحى أن اللاعب أجرى مسحة كورونا وجاءت نتيجها سلبية، فيما كانت إيجايبة لزوجته وبناته، وبالتالى سوف يخضعون لفترة عزل صحى لمدة 14 يوماً "

وأضاف شوبير، "حالة زوجة أحمد فتحى وبناته مستقرة حتى الآن، وسيتم وضعهم تحت الملاحظة لحين زوال الغمة وتعافيهم بشكل تام"..

وفى وقت سابق ، أعلنت نورا إسماعيل زوجة أحمد فتحي نجم الأهلى المنتقل فى الموسم الجدلد لنادى بيراميدز، إصابتها هي وعائلتها بفيروس كورونا، حيث كتبت على صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماع: "أدعولنا أحنا كورونا أنا وبناتي".

من ناحية أخرى، كانت إدارة النادى الأهلى تلقت إفادة من اتحاد الكرة بخصوص موقف أحمد فتحى حال إلغاء الموسم الجاري، فى ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، حيث وقع أحمد فتحى لبيراميدز لمدة 3 سنوات بشكل رسمي.

واستعلمت إدارة الأهلى عن موقف احمد فتحى حال إلغاء الموسم، وهل سيكون من حق النادى الاستفادة من خدماته من عدمه فى الموسم الجديد، إلا أن اتحاد الكرة أكد لإدارة الأهلى بشكل رسمى أن عقد فتحى سينتهى مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، سواء فى حال إلغاء الموسم أو استمراره، لكون العقود فى مصر مدون فيها أن تاريخ العقد ينتهى بنهاية الموسم، وبالتالى سيكون فتحى خارج النادى الأهلى بغض النظر عن موقف الموسم.