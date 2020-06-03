شكرا لقرائتكم طبيب نيوكاسل يتوقع المزيد من الإصابات بعد استئناف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف بول كاترسون طبيب نيوكاسل يونايتد أنه يتوقع أن يعاني اللاعبون من إصابات أعلى من المعدل الطبيعي عندما يُستأنف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الشهر بعد توقفه بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتوقف الدوري في 13 مارس بعد تفشي فيروس كورونا المستجد واستأنفت الفرق تدريباتها في مجموعات صغيرة قبل أن تصوت الأسبوع الماضي لصالح العودة للمران في وجود التحامات بين اللاعبين قبل بدء المسابقة من جديد في 17 يونيو.

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وأبلغ كاترسون هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": نتوقع المزيد من الإصابات في هذا الوقت. اللاعبون كانوا يركضون على الأجهزة ويتدربون في منازلهم لمدة ثمانية أسابيع وبالتالي سيثير هذا التغيير أجسادهم، كانت هناك فترة توقف في دوري كرة القدم الأميركية قبل عدة أعوام وزادت إصابات وتر العرقوب ولذلك فنحن ندرس ذلك.

وتلقت خطط الدوري لاستئناف المباريات دفعة الأسبوع الماضي عندما لم تسفر أحدث جولة من فحوص فيروس كورونا عن أي حالات إيجابية. وفي الجولات الثلاث السابقة منذ استئناف التدريبات ظهرت 12 حالة إيجابية.

وأضاف كاترسون: أنا واثق الآن أن ملاعب تدريب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من أكثر الأماكن الآمنة حاليا. هناك مسؤولية كبيرة على اللاعبين وعليهم أن يتصرفوا باحترافية خارج هذه البيئة، لكن إذا لم يلتزم أحد بالتوجيهات سيعرض المجموعة للخطر.