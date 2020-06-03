شكرا لقرائتكم خبر عن قياس درجة الحرارة والتعقيم لحماية لاعبى التايكوندو فور عودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اتحاد التايكوندو، برئاسة عمرو سليم، عن الطرق المقرر اللجوء إليها لحماية لاعبيه فور تطبيق قرار عودة النشاط الرياضى منتصف يونيو الجارى، خاصة أن التايكوندو من الألعاب الاشتباكية، والتى يحدث بها تلامس واحتكاك بين اللاعبين.

أكد عمرو سليم، رئيس اتحاد التايكوندو ، أنه سيتم عمل كشف يومى على اللاعبين وقياس درجة حرارتهم، والمؤشرات الأولية لأى أعراض للفيروس فى أماكن الترديب وكذلك تعقيم الصالات المخصصة للتدريبات وعودة النشاط لحمايتهم و سلامتهم، والاطمئنان الدورى عليهم من أى أعراض قد تظهر عليهم .

وتلقى اتحاد التايكوندو، برئاسة عمرو سليم، مخاطبات من الاتحاد الدولى للعبة بالإرشادات والتعليمات الطبية المقرر اتباعها حال عودة النشاط الرياضى واستئناف ممارسة اللعبة، والتى تتضمن إجراءات احترازية يجب اتباعها لضمان حماية وسلامة اللاعبين فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد .

أكد عمرو سليم، رئيس الاتحاد، أن الإرشادات التى تلقاها الاتحاد من نظيره الدولى لا تختلف كثيرا عن تلك التى اعلنها مسئولى الصحة من تعقيم الملاعب وصالات المنافسة وكذلك الأدوات التى يستخدمها اللاعبون، مشيرا إلى أن المنتخب أنهى البطولات المؤهلة لطوكيو وحسم مقاعده فى الأولمبياد، وبالتالى فمازال هناك وقت للتمهل وعدم البدء فى التدريبات فى الوقت الحالى إلا بعد إعلان وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية.