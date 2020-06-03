برة الملعب.. داليا مرشدى لاعبة الطائرة: مثلى الأعلى جينفر أنستون وبحب أدم ساندلر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى داليا أشرف مرشدى لاعبة الكرة الطائرة بنادى الصيد، وتعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟ السفر. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ مبعرفش أعمل أى حاجة ليها علاقة بالمطبخ.

داليا مرشدى 1 من نجمك المفضل؟ أدم ساندلر. من مطربك المفضل؟ لانا دل رى. Advertisements لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ أشتغل فى الخارج .

داليا مرشدى 2 لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لا لا بتجاهل أفضل. مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ جينيفر أنيستون . بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ كل مناسبة ولها ملابسها . تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟ رياضى هيكون أفضل .

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