شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق لـ إدارة الأهلي: "عايزين نقرص حسام عاشور بس مندبحوش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد محمد فاروق إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، أن تراجع قرارها تجاه حسام عاشور قائد الفريق السابق، والذى انتهت علاقته بالفريق الأحمر عقب قرار مجلس إدارة القلعة الحمراء الذى صدر أمس وأعلن فيه الأهلى التراجع عن موقفه السابق بتنظيم مباراة اعتزال لحسام عاشور بسبب خروج اللاعب عن النص ومخالفة لوائح النادى بالظهور فى وسائل الإعلام دون الحصول على موافقة مدير الكرة، لذا قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة تغريم اللاعب ورفع ما جاء من تصريحات على لسان اللاعب بشأن النادى إلى لجنة التخطيط للكرة لاتخاذ ما تراه.

وكتب محمد فاروق، عبر حسابه الشخصى على تويتر، أناشد إدارة النادى #الاهلى اللى دايما عودنا انه بيحتضن ابناءه خصوصا الذى لم يخطئ سابقا... عايزين نقرص #حسام_عاشور بس مندبحوش... حسام لاعب خلوق و لم تصدر منه مشكله على مدار تاريخه فى النادى و دى اول غلطه... هى كبيره طبعا بس رصيده يسمح #محمد_فاروق.

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محمد فاروق

وتوترت علاقة حسام عاشور بالأهلى خلال الأيام الماضية بعدما خرج اللاعب فى فيديو عبر صفحته على "إنستجرام" واتهم النادى بتعطيل مهرجان اعتزاله الأمر الذى أثار غضب الجميع فى الأهلى لاسيما أن مسئولى القلعة الحمراء أكدوا أنهم كانوا بصدد التجهيز لمهرجان اعتزال اللاعب لكن ظروف مرض حفيد محمود الخطيب رئيس الأهلى جعلت الإدارة الحمراء تؤجل إعلان خطة مهرجان اعتزال اللاعب عدة ساعات فقط لكن الأخير خرج ليُهاجم مجلس الأهلى ويوجه له سهام النقد ويتهمه بتعطيل مهرجان اعتزاله.

مجلس الأهلى خرج من قليل بقرارات قوية منها اعتماد ما جاء فى مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور، الذى أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر إليه عن الفترات التى قضاها مع زملائه فى خدمة النادي، والتمنيات له بكل التوفيق فى خطوته المقبلة.