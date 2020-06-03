شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوجه الدعوة لخبراء اللوائح لحضور اجتماع لجنة ملف نادى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، الدعوة لبعض خبراء اللوائح من أجل حضور اجتماع غد الخميس، الخاص بلجنة ملف نادى القرن المشكلة من جانب مجلس الإدارة، والذى سيعقد فى منزل مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة، من أجل مراجعة تجهيز ملف القضية كاملاً وإرساله إلى المحكمة الرياضية الدولية لرفع قضية بشأن استرداد لقب نادى القرن من الأهلى وتلك هى القضية التى أعلن الزمالك استمراره بها حتى إصدار حكما للفصل فى المسألة.

وشهدت الفترة الأخيرة إعادة إدارة الزمالك لافتات نادى القرن على أسوار قلعة ميت عقبة، تأكيدا لما نشره ”الخليج 365” فى الساعات الماضية، وفقا لتصريحات أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، على عودة لافتات نادى القرن على أسوار القلعة البيضاء، موضحًا أن اللافتة التى صنعها الزمالك كما هى والتعديل الوحيد الذى طرأ خلالها بحذف شعار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وذلك بعدما تصدرت تلك اللافتة الأحداث فى الفترة الأخيرة بعدما قامت الإدارة البيضاء بتعليقها ومدون عليها "نادى الزمالك نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".

وأنهى مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، الأزمة التى شهدتها الفترة الماضية بشأن لافتة نادى القرن التى قام مجلس الإدارة بتعليقها على أسوار النادى المختلفة وتضمنت عبارة أن الزمالك نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات، حيث أزالت الإدارة البيضاء اللافتات من على أسوار قلعة ميت عقبة، لإجراء بعض التعديلات بها وعلى رأسها إزالة شعار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بعد مطالبة مسئولى الكاف بشأن تلك المسألة لحماية الحقوق التجارية للاتحاد وهو ما تفهمه مجلس الزمالك خاصة إن المسألة جاءت بدايتها بصورة ودية عبر المكالمات الهاتفية ثم أرسل الكاف خطابا رسميا إلى إدارة الزمالك لتنفيذ إزالة شعار الـ"كاف" من على اللافتات وهو ما استجاب له المجلس الأبيض بإزالة تلك اللافتات وإرسالها إلى الشركة المنفذة لتعديلها وقامت بتعديلها ثم تم تعليقها مرة أخرى كما جاءت لافتة نادى القرن الحقيقى الجديدة مدون فيها عدد البطولات القارية الخاصة بفريق الزمالك فى القرن العشرين وهو ما أكده ”الخليج 365” من قبل إن النادى الأبيض سيضيف عدد البطولات القارية إلى اللافتة.