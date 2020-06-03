شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرفض فكرة التعاقد مع أحمد الشناوى بسبب المغالاة المادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن ناديه لم يناقش من الأساس فكرة التعاقد مع أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز رغم حاجة الدراويش للتعاقد مع حارس مرمى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "نعلم أن فكرة ضم الشناوى تحتاج مبالغ مالية تفوق قدراتنا التى وضعناها لضم حارس مرمى جديد، لاسيما أن الصفقة سوف تتكلف أموال ضخمة سواء للاعب أو ناديه وهو الأمر الذى يعد خارج قدرات خزينة الدراويش لذا نحاول التعاقد مع حارس مميز صغير السن ويرتضى بسقف التعاقدات فى النادى فضلا عن عدم مغالاة ناديه فى الاستغناء عنه أو أن يكون لا يملك تعاقد ممتد مع ناديه".

واستقر مسئولو الإسماعيلى على التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم هذا المركز فى ظل عملية التدوير التى يقوم بها سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بين الثنائى محمد مجدى ومحمد فوزى حارسى الدراويش، ورغم أن مدرب الحراس كان يرفض فكرة التعاقد مع حارس جديد، إلا أن تذبذب مستوى الحارسين دفعه للتفكير فى التعاقد مع حارس ثالث .

الشناوى كثف فى الفترة الماضية جهوده من أجل الحصول على عرض من أحد الأندية السعودية ليرحل عن بيراميدز بنهاية الموسم الجارى، لاسيما أنه لا يشارك بصفة أساسية فى ظل وجود المهدى سليمان، وتعاقد الإدارة مع شريف إكرامى حارس الأهلى، وحصول الأخير على وعد بالمشاركة الأساسية، لتتضاءل فرص الشناوى فى اللعب أساسيًا مع فريقه، كما رحبت الإدارة برحيل اللاعب نظرًا لكونه من أصحاب العقود العالية من الناحية المادية، إلا أن الشناوى فاجأ الجميع بإعلان استمراره مع بيراميدز وقبول التحدى مع زملائه من الحراس.

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فى الوقت ذاته، فتحت إدارة بيراميدز الباب على مصراعيه أمام أحمد الشناوى ليرحل عن صفوف الفريق، لعدم الحاجة لخدماته فى الوقت الحالى، خاصة بعد التعاقد مع شريف إكرامى الذى من المقرر أن يتم الإعلان الرسمى عن الصفقة خلال الفترة المقبلة، بخلاف قيمة عقد اللاعب العالية والتى تحمل الإدارة فوق طاقتها، إلا أن قرار اللاعب بالبقاء أربك حسابات الإدارة.

ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.