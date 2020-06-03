شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين عرب على رادار الزمالك بعد تألق ساسى وبن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث نادى الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، عن صفقات جديدة تدعم الفريق خلال الفترة الحالية، لتعزيز خطوط الفريق المختلفة.

وتنتظر الإدارة البيضاء موقف النشاط الكروى بصورة رسمية خلال الموسم الجارى من أجل فتح الباب أمام تسويق بعض اللاعبين، حيث ترفض الإدارة البيضاء، الإعلان عن أسماء الراحلين فى الموسم الجارى انتظارا لموقف النشاط الكروى الذى توقف لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويتجه نادى الزمالك إلى الدول العربية لتعزيز صفوفه، بعد النجاح الكبير الذى قدمه نجومه العرب مثل أشرف بن شرقى وفرجانى ساسى ومحمد أوناجم مع الفريق.

ونجح الثلاثى فى قيادة الزمالك إلى التتويج بكأسى السوبر الأفريقى على حساب الترجى والسوبر المصرى على حساب الأهلى، كما قادوا الفريق إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا لمواجهة الرجاء المغربى.

ووضع نادى الزمالك 4 لاعبين يلعبون فى الدوريات العربية لتعزيز صفوف الفريق وبدأوا فى محادثات معهم، وهو ما أكدة مرتضى منصور رئيس النادى بأن الفريق سيضم لاعبين أجنبيين وهو ما يرجح أن يكونا من هؤلاء الأربعة.

لمعرفة الـ4 لاعبين الذى يفكر الزمالك فى التعاقد معهم من هنا

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